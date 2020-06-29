Gaz yerine frene basınca merdivenlerden inip, duvara çarptı!

Kaza, öğle saatlerinde Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi karşısındaki otoparkta meydana geldi. Orhan Y., 67 ABG 969 plakalı otomobilini park etmek isterken iddiaya göre fren yerine gaza bastı.
Otomobil, kaldırımı geçerek merdivenlerden inip, boş durumdaki bir iş yerinin duvarına çarptı. Otomobil sürücüsü Orhan Y., kazadan yara almadan kurtuldu.
Otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden çıkartıldı.
İzmir'de oto yıkamacıda yavru köpeğe uygulanan şiddet kameraya yansıdıSon dakika haberi... İzmir'in Aliağa ilçesinde oto yıkamacıya gelen O.A.'nın kirlendiği için yavru köpeğine uyguladığı şiddet anları cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler üzerine polis soruşturma başlattı.