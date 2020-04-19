Gazeteler eve geldi

Antalya’da koronavirüs tedbiri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle 50 fırında, belediyelere ait 30 halk ekmek büfesinde ve 12 dağıtım aracında gazete satışı yapıldı. Fırınlara ve gazetelere ait ring araçlarında sokak sokak dağıtım yapanlar, isteyenlerin gazetelerini evlerine kadar götürdü.

Trabzon’da da ekipler, araçlarıyla birlikte sipariş edilen ve tek tek şeffaf paketlere yerleştiren gazeteleri, okuyucularına ulaştırdı. Dağıtım görevlisi Armağan Yalçıner, taleplere yanıt verdiklerini ve gazeteleri okuyucularla buluşturduklarını belirterek, “Siz yeter ki evde kalın, biz gazetenizi size kadar getiririz” dedi.

‘Ayağınıza geldi’

Erzurum’da ara sokaklara kadar giren araçlardan hoparlörlerle, “Değerli hemşehrilerimiz günlük gazeteler ayağınıza geldi” şeklinde anonslar yapıldı. Gaziantep’in İslahiye ilçesinde de bayi çalışanları kapı kapı dolaşarak vatandaşa gazete bıraktı.

Sessizliğin hakim olduğu şehirlerden Tekirdağ’da ise gazete satışları sokaklarda motosikletlerle yapıldı. Motosiklet üzerinde standa dizilen gazetelerin sokak aralarında “Gazete, gazete, yazıyor, yazıyor, son dakika haberleri” diye bağırılarak satılması eski günleri hatırlattı.

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