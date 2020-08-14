Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16 üniversiteye rektör ataması yaptı. Bu atamalardan biri de Gazi Üniversitesi'ne oldu. Prof. Dr. Musa Yıldız Gazi Üniversitesi Rektörü oldu. Peki, Prof. Dr. Musa Yıldız kimdir?

Lisans

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Arap Dili Eğitimi Bölümü,1988

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992

Doktora

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998

İş Deneyimi

1994-1996 Araş.Gör. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

1996-1997 Misafir Araştırmacı Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

1997-1998 Araş.Gör. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

1998-2001 Öğ. Gör. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

2001-2002 Yard. Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

2002-2003 Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

2003-2004 Doç. Dr. Ürdün Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

2004-2007 Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

2007- Prof. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

Doğum Yeri

Samsun

Doğum Tarihi

20/07/1967

Yabancı Diller

Arapça, Fransızca, İngilizce

İlgi Alanları

Arap Dili Eğitimi

Arap Dili ve Edebiyatı

Arap Dili ve Belagati

Türk Kültür Tarihi

Eski Türk Edebiyatı