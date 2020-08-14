Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atamasının ardından Prof. Dr. Musa Yıldız kimdir? soruları da sorulmauya başlandı. İşte yeni rektörün biyografisi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16 üniversiteye rektör ataması yaptı. Bu atamalardan biri de Gazi Üniversitesi'ne oldu. Prof. Dr. Musa Yıldız Gazi Üniversitesi Rektörü oldu. Peki, Prof. Dr. Musa Yıldız kimdir?
Lisans
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Arap Dili Eğitimi Bölümü,1988
Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992
Doktora
Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
İş Deneyimi
1994-1996 Araş.Gör. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
1996-1997 Misafir Araştırmacı Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
1997-1998 Araş.Gör. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
1998-2001 Öğ. Gör. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
2001-2002 Yard. Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
2002-2003 Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
2003-2004 Doç. Dr. Ürdün Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
2004-2007 Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
2007- Prof. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Doğum Yeri
Samsun
Doğum Tarihi
20/07/1967
Yabancı Diller
Arapça, Fransızca, İngilizce
İlgi Alanları
Arap Dili Eğitimi
Arap Dili ve Edebiyatı
Arap Dili ve Belagati
Türk Kültür Tarihi
Eski Türk Edebiyatı