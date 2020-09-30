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30.09.2020 - 11:28 | | DHA

Gaziantep'te bin 303 kişiye 'koronavirüs' cezası

Gaziantep'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan bin 303 kişiye idari para cezası kesildi.

Gaziantep'te bin 303 kişiye 'koronavirüs' cezası


İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent genelinde dün yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kuralına uymayarak, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden bin 303 kişiye idari para cezası kesildiği belirtildi. Polislerin denetiminde, karantina hükümlerine aykırı hareket eden 2 kişi ve kontrol edilen 157 iş yerinden biri hakkında da işlem yapıldığı bildirildi.

 

Sokak ortasında taciz edilen Dilan, karşı koyunca tekme tokat dövüldüİzmir'in Buca ilçesinde yürüyerek evine giden Dilan Tutka (26), kendisini takip eden Umut Çoğalan tarafından önce elle taciz edildi ardından elbiseleri yırtılarak, saldırıya uğradı. Karşı koyması üzerine tekme tokat dövülen genç kızı, Çoğalan'ın elinden vatandaşlar kurtardı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanırken, DHA'ya konuşan Dilan Tutka, "Beni öldürmediğine şükrediyorum" dedi.
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