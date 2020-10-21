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21.10.2020 - 23:05 | | İHA / AA

Gaziantep’te bulundu! Tam 1 milyon dolar değerinde...

Gaziantep'te, Suriye'nin Halep kentinde yağmalanan müzeden çalınan çok eski tarihli olduğu değerlendirilen, ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış İncil ele geçirildi.

Gaziantep’te bulundu! Tam 1 milyon dolar değerinde...

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Halep'te yağmalanan müzeden çalınan bir İncil'in Türkiye'ye getirildiği tespit edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, çok eski tarihli olduğu değerlendirilen İbranice dilinde ceylan derisine yazılmış İncil ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, antika eksperlerin 1 milyon doların üzerinde değer biçtiği İncil kimine göre de paha biçilemez nitelikte.

Konuk ettiği kadını canlı yayında darbettiRusya'da sosyal medya fenomeni Andrei Burim, konuk ettiği Alena Efremova adlı kadını canlı yayında darp etti. Canlı yayında Burim'in kendisinden çıplak fotoğraflarını istediğini belirten Efremova, daha sonra Burim tarafından darp edildi.
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