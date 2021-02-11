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11.02.2021 - 11:40 | | DHA

Gaziantep’te feci olay! Arkadaşının evinde intihar etti

Gaziantep’te eşiyle tartıştıktan sonra bir süredir arkadaşının evinde kalan 1 çocuk babası Aykut P. (31), kendisini asarak yaşamına son verdi.

Gaziantep’te feci olay! Arkadaşının evinde intihar etti

Bir süre önce eşiyle tartışan 1 çocuk babası Aykut P., arkadaşının Güneykent Mahallesi’ndeki evinde kalmaya başladı. Dün gece, Aykut P.'nin kaldığı teras kattaki daireden gelen kötü kokular üzerine binada oturan aileler, ev sahibine haber verdi.

Ev sahibi de Aykut P.'yi aradı, ulaşamayınca da yakınlarına haber verdi. Adrese gelen yakınları çilingir yardımıyla girdikleri evde Aykut P.'yi kapının ardında tavana asılı buldu. Birkaç gün önce intihar ettiği tahmin edilen Aykut P.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Aykut P.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

 

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