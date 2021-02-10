10.02.2021 - 17:20 | | DHA
Kocaeli’nde feci olay! Kendisini elektrik direğine asıp, intihar etti
Kocaeli’nde Ahmet T. (26), kendisini evinin yakınında bulunan elektrik direğine asarak yaşamına son verdi. Öte yandan Ahmet T.'nin bir süredir bunalımda olduğu belirtildi.
Gölcük ilçesi Saraylı köyünde su almaya giden bir vatandaş elektrik direğinde kendini iple asmış birini görünce hemen jandarma ve 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde Ahmet T. olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ahmet T.’nin cansız bedeni Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Ahmet T.'nin bir süredir bunalımda olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, 'Terör örgütleri ile başaramadıklarını, darbe ile deneyenleri nasıl hüsrana uğrattıysa, bundan sonra da hüsrana gark edeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkenin arasına sokmakta kararlıyız. Nasıl bugünlere geldiysek, yarın da 10 büyük ülke arasına gireceğiz' dedi.