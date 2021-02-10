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10.02.2021 - 17:20 | | DHA

Kocaeli’nde feci olay! Kendisini elektrik direğine asıp, intihar etti

Kocaeli’nde Ahmet T. (26), kendisini evinin yakınında bulunan elektrik direğine asarak yaşamına son verdi. Öte yandan Ahmet T.'nin bir süredir bunalımda olduğu belirtildi.

Kocaeli’nde feci olay! Kendisini elektrik direğine asıp, intihar etti

Gölcük ilçesi Saraylı köyünde su almaya giden bir vatandaş elektrik direğinde kendini iple asmış birini görünce hemen jandarma ve 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde Ahmet T. olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ahmet T.’nin cansız bedeni Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Ahmet T.'nin bir süredir bunalımda olduğu belirtildi.

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