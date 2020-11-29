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29.11.2020 - 13:38 | | DHA

Gaziantep'te korkunç olay! İş yerine çağırıp öldürdüler

Gaziantep'te, borçluları tarafından iş yerine çağrılan ve tartışma sırasında tabancayla vurulan Eyyup Yıldırım (51), hayatını kaybetti. Polis, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gaziantep'te korkunç olay! İş yerine çağırıp öldürdüler
Gaziantep'te korkunç olay! İş yerine çağırıp öldürdüler
Gaziantep'te korkunç olay! İş yerine çağırıp öldürdüler
Gaziantep'te korkunç olay! İş yerine çağırıp öldürdüler
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Olay, dün akşam saatlerinde Aydınlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Eyyup Yıldırım, alacaklı olduğu kişiler tarafından sosyal medya üzerinden tehdit edilip, kendisine ait otomobil parçaları sattığı iş yerine çağrıldı. Bunun üzerine iş yerine giden Yıldırım, 3 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancayla vurulan Yıldırım, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyanlar, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yıldırım’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını alan ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Eyyup Yıldırım’ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Yer yine Esenyurt! 'Miss Uganda'dan sonra bir şok dahaİstanbul Esenyurt'ta "parti düzenleniyor" ihbarı üzerine harekete geçen polisin baskın yaptığı yer, Nijeryalıların toplandığı bir dernek çıktı. Dernekteki 26 kişiye sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi. Daha önceden sosyal medyada yayınlanan görüntülerde dernekte Nijeryalılar'ın ayin yaptığı da görülüyor.
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