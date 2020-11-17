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17.11.2020 - 14:23 | | DHA

Gaziantep'te, polis ve zabıta vatandaşları tek tek uyardı

Koronavirüs vaka sayılarının yüksek olduğu Gaziantep'te, çarşılarda yoğunluk devam ederken, zabıta ve polis ekipleri vatandaşları tek tek uyardı.

Gaziantep'te, polis ve zabıta vatandaşları tek tek uyardı

Vaka sayılarında artış olan Gaziantep'te halk, çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yapmayı sürdürüyor. Yoğunluğun gözlendiği caddelerde birçok kişi, maskelerini çene altında tutarken, polis ve zabıta ekipleri maske, sosyal mesafe yeme-içme ve sigara kullanılmaması için tek tek uyarı yapıyor. Polis tarafından uyarıları dikkate almayan vatandaşlara ise koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettikleri için idari para cezası kesiliyor.

Öte yandan bazı vatandaşlar maskeden sıkıldıklarını ve takmak istemediğini belirtirken, bazı vatandaşlar ise genel olarak alınan tedbirlerin kendileri için iyi olduğunu ve daha da artırılması gerektiğini ifade etti.

Sokak köpeğini öldüren kişi doktor çıktıUşak'ta, bir sokak köpeğini av tüfeğiyle öldüren kişinin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doktor Barış Y. olduğu belirlendi. Elinde av tüfeği olan Barış Y.’nin yanına çağırdığı köpekle yürüdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan Barış Y. Kabahatler Kanunu'na göre, ‘Sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 TL para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.
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