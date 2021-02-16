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16.02.2021 - 15:35 | | DHA

Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyon: 10 gözaltı

Gaziantep'te, polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyon: 10 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen bazı kişileri takibe aldı. Polis ekiplerinin uzun süren takibinin ardından şafak vakti, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği baskınlarda, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 tüfek, 6 tabanca, 11 şarjör, 8 tabanca iğnesi, 19 tabanca kabzası, 603 tabanca fişeği, 466 tüfek fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulanmasına başlandı.

Gaziantepte silah kaçakçılarına operasyon: 10 gözaltı

Gaziantepte silah kaçakçılarına operasyon: 10 gözaltı

Gaziantepte silah kaçakçılarına operasyon: 10 gözaltı


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: İnlerinde geberteceğizCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı. Erdoğan, 'Hangi ine girerlerse girsinler, girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz. Bu teröristlere bu ülkede fırsat vermeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde tehditlerin olduğu bölgelere harekatlarımızı genişleteceğiz. Gara'nın düşmesiyle inşallah bu iş bitti' dedi.
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