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01.12.2020 - 14:26 | | AA

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 ruhsatsız tabanca, 5 kesici alet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Alınan bilgilere göre, Mimar Sinan Mahallesi’nde bir ikamete operasyon düzenleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde bulunan 3 kişinin üzerinde  2 ruhsatsız tabanca, evdeki aramalarda ise 38 fişek, 5 kesici alet, 1 hassas terazi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Tabanca ve diğer malzemelere el koyan ekipler, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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