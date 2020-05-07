Gaziantep'te yakaladı! 2 metre boyunda... Bu fotoğraftan 6 gün sonra cezası belli oldu

İlçeye bağlı Amanos Dağı eteklerinde bulunan Kabaklar Mahallesi'nde yaşayan A.Ş., 1 Mayıs günü öldürdüğü, 2 metre boyundaki yılanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal paylaşım sitesi kullanıcılarının ihbarıyla harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, yılanı öldüren A.Ş. hakkında cezai işlem uyguladı. A.Ş.'ye 'koruma altındaki yaban hayvanlarını avlamak' suçundan 1053 liralık para cezası kesildi.
Bir dönem düşmanların korkulu rüyası 'Uçan tabut' kuşlara kaldı!Uzun süredir Mersin sahilinde sergilenen ve bir zamanlar düşmanların korkulu rüyası olan 8-7005 bombardıman savaş uçağı, bugünlerde kuşlara kaldı. Uçtuğu dönemde yüksek kaza oranı nedeniyle ’uçan tabut’ olarak anılan savaş uçağı, korona virüs salgını dolayısıyla sahillere giriş yasağı bulunan Mersin’de kuşların ilgi odağı oldu.