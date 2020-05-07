MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gaziantep'te yakaladı! 2 metre boyunda... Bu fotoğraftan 6 gün sonra cezası belli oldu
ABONE OL
07.05.2020 - 11:59 | | DHA

Gaziantep'te yakaladı! 2 metre boyunda... Bu fotoğraftan 6 gün sonra cezası belli oldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, öldürdüğü yılanın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan A.Ş.'ye, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nce 1053 liralık ceza uygulandı.

Gaziantep'te yakaladı! 2 metre boyunda... Bu fotoğraftan 6 gün sonra cezası belli oldu

İlçeye bağlı Amanos Dağı eteklerinde bulunan Kabaklar Mahallesi'nde yaşayan A.Ş., 1 Mayıs günü öldürdüğü, 2 metre boyundaki yılanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal paylaşım sitesi kullanıcılarının ihbarıyla harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, yılanı öldüren A.Ş. hakkında cezai işlem uyguladı. A.Ş.'ye 'koruma altındaki yaban hayvanlarını avlamak' suçundan 1053 liralık para cezası kesildi.

Gaziantepte yakaladı 2 metre boyunda... Bu fotoğraftan 6 gün sonra cezası belli oldu

Bir dönem düşmanların korkulu rüyası 'Uçan tabut' kuşlara kaldı!Uzun süredir Mersin sahilinde sergilenen ve bir zamanlar düşmanların korkulu rüyası olan 8-7005 bombardıman savaş uçağı, bugünlerde kuşlara kaldı. Uçtuğu dönemde yüksek kaza oranı nedeniyle ’uçan tabut’ olarak anılan savaş uçağı, korona virüs salgını dolayısıyla sahillere giriş yasağı bulunan Mersin’de kuşların ilgi odağı oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

6 ülkenin taşımayı reddettiği Arjantin'deki Ukraynalıları Türkiye'de!

6 ülkenin taşımayı reddettiği Arjantin'deki Ukraynalıları Türkiye'de!

Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

Son dakika! Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken önlemler açıklandı

Son dakika! Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken önlemler açıklandı

Sıradaki Haber