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14.04.2020 - 07:17 |

Deprem mi oldu? Gece saat kaçta, ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte son depremler

Deprem mi oldu sorusu gece saatlerinde artış gösterdi. 14 Nisan 2020 Salı günü son depremler listesi merakla araştırılmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem bilgileri yoğun ilgi gördü. Peki en son nerede, saat kaçta deprem oldu? İşte son depremler listesi haberimizde...

Deprem mi oldu? Gece saat kaçta, ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte son depremler

Pazartesiyi, salıya bağlayan bu gecede 'deprem mi oldu' sorusu büyük merak uyandırdı. Gece yarısı uykusunda sarsıntı hissedenler, son depremler hakkında bilgi almak için arayışa koyuldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem bilgileri öğrenilmek için hareket başladı. En son nerede, kaç şiddetdinde deprem oldu? Saat kaçta deprem oldu? İşte 14 Nisan 2020 son depremler listesi...

GECE DEPREM Mİ OLDU?

Gelen son dakika bilgisine göre İstanbul Arnavutköy açıklarında deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.1 olarak bildirdi

SAAT KAÇTA DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 02.56'da Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

KANDİLLİ 4.1 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu bildirdi.

Rasathane, Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.

Deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi.

SOSYAL MEDYADA KONUŞULUYOR

Öte yandan sosyal medyada İstanbul'da meydana gelen deprem konuşuluyor. Birçok kullanıcı büyük bir ses duyduğunu yazdı.

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem mi oldu Gece saat kaçta, ne zaman ve nerede deprem oldu İşte son depremler

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