Gece yarısı başladı! Kar yağışı etkili oluyor

Kentte gece yarısından itibaren başlayan kar yağışı nedeniyle trafik polisleri, Anadolu Otoyolu ve kara yolları ile ana arterlerde tedbir aldı.

Kara yolları ekipleri, trafik polislerinin uyarısıyla yağışın yoğun olduğu bölgelerdeki yollarda çalışma yapması için uyarılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de kentin yüksek kesimlerindeki köy yollarının kar nedeniyle kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.