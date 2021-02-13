AA
• 13 Şubat 2021 - 22:07 • Son Güncelleme:
Son dakika kar haberleri: Beklenen kar yağışı başladı! 50 santimetreyi bulabilir...
Gelen son dakika haberine göre; beklenen kar yağışı için uyarı üstüne uyarı geliyor. İstanbul'da beklenen kar yağışı bazı bölgelerde başladı. Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Beklenen yağış Edirne'de başladı. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, İpsala Sınır Kapısı'ndan geçmek isteyen tırların Yunanistan'a girişine kar yağışı nedeniyle Kipi Gümrük İdaresince izin verilmeyeceği bildirildi. İşte detaylar...
AA
• 13 Şubat 2021 - 22:07 • Son Güncelleme:
1
Beklen kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bolu'da beklenen kar yağışı kuvvetli şekilde başladı ve kent kısa sürede beyazlara büründü.
3
5
6
YÜZ YÜZE EĞİTİME KAR ENGELİ
Zonguldak'ta, 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitim, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle 1 gün ertelendi. Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun kar yağışı beklendiğinden buzlanma ve don olayı gibi ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı özel ve resmi okullarda 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin, 1 gün süreyle ertelenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Eğitimin aksamaması için pazartesi günü uzaktan eğitim yapılacak.
7
GEMİ GEÇİŞLERİ KAPATILDI
Meteoroloji'nin günler önce Çanakkale için yaptığı kar yağışı uyarısının ardından kentte, akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışıyla Çanakkale Boğazı'nda görüş mesafesi de düştü. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 21.45 itibariyle boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, güney ve kuzeyden Çanakkale Boğazı'na giriş yapma hazırlığındaki gemilerin kaptanlarını telsiz ile bilgilendirdi.
8
Erdek ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Erdek, Balıklı, Avşa, Marmara ve Ekinlik hattında beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, yapılması planlanan tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada, olumsuz hava koşullarının pazartesi ve salı günlerinde de devam etmesi ihtimali üzerine ada hatlarında sefer olasılığının düşük olduğu belirtildi.
9
13
14
TURUNCU UYARI!
Kastamonu Valiliği, "turuncu" kodlu kar uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler ve Şenpazar ilçelerinde 20-50 santimetre arasında yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.
15
16
TIR GEÇİŞLERİNE KAR ENGELİ
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, İpsala Sınır Kapısı'ndan geçmek isteyen tırların Yunanistan'a girişine kar yağışı nedeniyle Kipi Gümrük İdaresince izin verilmeyeceği bildirildi. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden "önemli duyuru" notuyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
17
21
BATI KARADENİZ İÇİN FLAŞ UYARI
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz bölge genelinde görülecek olan kar yağışlarının zamanla etkisini artırarak Pazartesi (15.02.2021) gece saatlerine kadar yoğun kar yağışı (20-50 cm) şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ile yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
23