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AA
• 13 Şubat 2021 - 22:07 • Son Güncelleme:

Son dakika kar haberleri: Beklenen kar yağışı başladı! 50 santimetreyi bulabilir...

Gelen son dakika haberine göre; beklenen kar yağışı için uyarı üstüne uyarı geliyor. İstanbul'da beklenen kar yağışı bazı bölgelerde başladı. Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Beklenen yağış Edirne'de başladı. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, İpsala Sınır Kapısı'ndan geçmek isteyen tırların Yunanistan'a girişine kar yağışı nedeniyle Kipi Gümrük İdaresince izin verilmeyeceği bildirildi. İşte detaylar...

AA
• 13 Şubat 2021 - 22:07 • Son Güncelleme:
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Beklen kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bolu'da beklenen kar yağışı kuvvetli şekilde başladı ve kent kısa sürede beyazlara büründü.

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Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de kar hafif şekilde etkili oluyor. Dünden itibaren hava sıcaklığının 15 derece birden düşmesiyle sıcaklıkların sıfırın altına indiği kentte kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

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Bölgede kar yağışının hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. İl Özel İdare ve belediye ekipleri, bazı bölgelerde tedbir amaçlı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

4KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü. Belediye ekipleri buzlanmaya karşı kent merkezinde hazır bekletiliyor.

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Bu arada Tekirdağ'ın Malkara, Şarköy, Çorlu ve Hayrabolu ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor. Kırklareli'nde de kar yağışı başladı.

6YÜZ YÜZE EĞİTİME KAR ENGELİ

YÜZ YÜZE EĞİTİME KAR ENGELİ

Zonguldak'ta, 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitim, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle 1 gün ertelendi.  Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun kar yağışı beklendiğinden buzlanma ve don olayı gibi ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı özel ve resmi okullarda 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin, 1 gün süreyle ertelenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Eğitimin aksamaması için pazartesi günü uzaktan eğitim yapılacak.

7GEMİ GEÇİŞLERİ KAPATILDI

GEMİ GEÇİŞLERİ KAPATILDI

Meteoroloji'nin günler önce Çanakkale için yaptığı kar yağışı uyarısının ardından kentte, akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışıyla Çanakkale Boğazı'nda görüş mesafesi de düştü. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 21.45 itibariyle boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, güney ve kuzeyden Çanakkale Boğazı'na giriş yapma hazırlığındaki gemilerin kaptanlarını telsiz ile bilgilendirdi.

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Erdek ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Erdek, Balıklı, Avşa, Marmara ve Ekinlik hattında beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, yapılması planlanan tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada, olumsuz hava koşullarının pazartesi ve salı günlerinde de devam etmesi ihtimali üzerine ada hatlarında sefer olasılığının düşük olduğu belirtildi.

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Kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun, Bakacak, Karanlıkdere mevkileri ile Anadolu Otoyolunun 3'üncü viyadük ve tünel kesiminde başladı.

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Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 15-20 metreye kadar düştüğü bölgede, Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

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Düzce ve Bolu kent merkezinde ise gece başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.

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Kar yağışı oluşan güzel görüntüler kartpostalları andırdı. O anlar AA'nın objektifine böyle yansıdı.

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Bolu Dağı'nın Yeşilköy, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye ulaştı.

14TURUNCU UYARI

TURUNCU UYARI!

Kastamonu Valiliği, "turuncu" kodlu kar uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler ve Şenpazar ilçelerinde 20-50 santimetre arasında yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

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Açıklamada, buzlanma ve don nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksama, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar, yer yer tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

16TIR GEÇİŞLERİNE KAR ENGELİ

TIR GEÇİŞLERİNE KAR ENGELİ

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, İpsala Sınır Kapısı'ndan geçmek isteyen tırların Yunanistan'a girişine kar yağışı nedeniyle Kipi Gümrük İdaresince izin verilmeyeceği bildirildi. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden "önemli duyuru" notuyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"Kipi Gümrük Müdürlüğünden alınan bilgi doğrultusunda, yoğun kar yağışı nedeniyle bugünden itibaren hava koşulları normale dönene kadar İpsala Sınır Kapısı'ndan geçmek isteyen tır araçlarının Yunanistan'a girişine Kipi Gümrük İdaresince izin verilmeyecektir

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Hava koşulları normale dönmesiyle Kipi Gümrük Kapısı'nın tekrardan açılacağı tarih ayriyeten bildirilecek olup İpsala Sınır Kapısı'nı kullanacak şoförlerin bölge müdürlüğümüze bağlı diğer gümrük kapılarına yönelmesi gerekmektedir."

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgilere göre; kar yağışı pazar günü Marmara Bölgesini etkisi altına alacak.

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Pazartesi günü kar yağışının yurdun iç bölgelerinde de etkisini göstermeye devam etmesi bekleniyor. Valilik ve Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geliyor.

21BATI KARADENİZ İÇİN FLAŞ UYARI

BATI KARADENİZ İÇİN FLAŞ UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz bölge genelinde görülecek olan kar yağışlarının zamanla etkisini artırarak Pazartesi (15.02.2021) gece saatlerine kadar yoğun kar yağışı (20-50 cm) şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ile yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor. Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Batı Karadeniz'de 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat), Marmara ve Kuzey Ege'de ise 7 ila 9 kuvvetinde ( 75-90 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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