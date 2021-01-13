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13.01.2021 - 04:17 |

Gece yarısı feci olay! Hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde, İZBAN raylarından karşıya geçmeye çalışan bir genç, İZBAN'ın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgedeki alt geçidin yağmur suları ile dolması nedeniyle gencin rayların üzerinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtildi.

Gece yarısı feci olay! Hayatını kaybetti

Olay, saat 01.00 sıralarında İZBAN Koşu durağında meydana geldi. İddiaya göre, Abdülkadir Balkan (22) sağanak yağışın etkili olduğu sırada, altgeçidin su basması nedeniyle İZBAN raylarından geçmek istedi. Balkan, yolun karşısına geçmeye çalışırken, İZBAN'ın çarpması sonucu metrelerce sürüklendi.

Olayı gören babası, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerin gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Balkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz gencin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından olay yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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