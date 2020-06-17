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17.06.2020 - 10:26 | | DHA

Geceyi aydınlatan yedi şimşek tek karede!

Son dakika haberi... Kocaeli’de, birbiri ardına çakan şimşekler anbean görüntülenirken, ortaya ürkütücü kareler çıktı.

Geceyi aydınlatan yedi şimşek tek karede!

Ülke genelinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yağışların yanı sıra pek çok kentte şimşekler görüldü.

Bursalı profesyonel fotoğrafçı Şaban Kılıççı ise, geçtiğimiz akşam Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki kıyıda şimşekleri, anbean görüntüledi.

Bir fotoğrafta, objektifine 7 şimşek yansırken, nadir rastlanan görüntüler aynı zamanda kartpostallık fotoğraflar oluşturdu. Geceyi aydınlatan şimşekler, kentte yaşayanlara ise bir süre ürkütücü anlar yaşattı.

 

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