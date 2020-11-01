01.11.2020 - 07:00 |
Geçmişe uzanan bir yolculuk
Jolly, “Hititler’den Selçuklular’a Tarihi Yolculuk Turu” başlığı altında özel bir program başlattı.
Turun ilk rotası olan Amasya’da, Aşıklar ve Amasya Arkeoloji müzeleri, Sultan İkinci Beyazıt Külliyesi, Şehzadeler Parkı, Hazeranlar Konağı görülecek yerler arasında. Tokat’ta dünyanın en büyük doğa harikası mağaralarından Ballıca Mağarası, Tokat Arkeoloji Müzesi, Yazmacılar Çarşısı ve Tarihi Sanat Kulesi seyahatseverleri bekliyor. Bu eşsiz topraklarda bir sonraki adres olan Çorum’da ise Tarihi Saat Kulesi, Çorum Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Çorum Kalesi Hattuşaş Antik Kenti ve Yazılıkaya ziyaret edilecek.
2 gece 3 gün sürecek turun başlangıç fiyatı, 759 TL.
Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.