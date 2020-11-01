Geçmişe uzanan bir yolculuk

Turun ilk rotası olan Amasya’da, Aşıklar ve Amasya Arkeoloji müzeleri, Sultan İkinci Beyazıt Külliyesi, Şehzadeler Parkı, Hazeranlar Konağı görülecek yerler arasında. Tokat’ta dünyanın en büyük doğa harikası mağaralarından Ballıca Mağarası, Tokat Arkeoloji Müzesi, Yazmacılar Çarşısı ve Tarihi Sanat Kulesi seyahatseverleri bekliyor. Bu eşsiz topraklarda bir sonraki adres olan Çorum’da ise Tarihi Saat Kulesi, Çorum Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Çorum Kalesi Hattuşaş Antik Kenti ve Yazılıkaya ziyaret edilecek.

2 gece 3 gün sürecek turun başlangıç fiyatı, 759 TL.