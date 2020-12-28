Gediz Deltası’nda UNESCO birlikteliği

Gediz Nehri’nin İzmir Körfezi’nden Ege Denizi’ne döküldüğü alandaki delta, İzmir Kuş Cenneti’ni de içine alan 17 bin 500 kilometrekarelik havzanın sularını topluyor. 1998’de Ramsar (Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi) Alanı ilan edilen Gediz Deltası’nın ‘Önemli Kuş Alanı’ statüsü sürerken UNESCO Dünya Doğal Mirası listesine girmesi için çalışmalar başlamıştı. Gediz Nehri’nin korunması gerektiğini söyleyen çevreciler Doğa Derneği’nin öncülüğündeki sanal konferansta buluştu. Avrupa Birliği desteğiyle kurulan Gediz Deltası Birlikteliği’ne, kamu kurumları da katıldı. Projeyle deltanın en kısa sürede UNESCO Dünya Doğal Mirası listesine girmesi amaçlanıyor.

Flamingodan tilkiye kadar...

Yüzlerce canlı türünün doğal rezerv alanı olan Gediz Deltası’nın eşine az rastlandığını vurgulayan Doğa Derneği Biyoçeşitlilik Araştırmaları Koordinatörü Şafak Arslan, bölgedeki şehirleşme baskısının altını çizerek, “Gediz Deltası’nda yüzlerce kuş türünün yanı sıra çakal, tilki, porsuk, su samuru, saz kedisi gibi memeli türleri yaşıyor. Ancak delta şehirleşme baskısı altında. korunması amacıyla ‘Gediz Deltası Birlikteliği’nin kurulması örnek bir çalışma oldu” diye konuştu.

Dünya Doğa Mirası’

Doğa Derneği Genel Sekreteri Dicle Kılıç, “1979’da Grand Canyon ve 2000’de Amazon Yağmur Ormanları’nın dahil olduğu UNESCO Dünya Doğa Mirası Listesi’ne Gediz Deltası girmelidir. Bilimsel raporlar deltanın Dünya Doğa Mirası unvanını fazlasıyla hak ettiğini ortaya koyuyor” dedi.