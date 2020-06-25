Gelin-damat hariç halay ve dans yok

Tedbirler özetle şöyle:

Düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak.

Düğün mekânında oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak. Mekânın misafir kapasitesi, mesafe planına göre belirlenecek.

Girişlerde mutlaka ateş ölçülecek. Ateşi 38 dereceden yüksek olan sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

Düğün mekânlarının girişlerinde ve ortak kullanım alanlarında el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulacak. Her masada en az yüzde 70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulacak.

Mekâna maske ile girilecek. Maskesiz misafirlere maske dağıtılacak. Düğün boyu gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dahil herkesin maskesi takılı olacak.

Misafirlerin oturma düzeni, masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenecek.

Karşılama, uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma ya da sarılma yapılmayacak, mesafe korunacak.

Düğün mekânlarında gelin damat hariç, kişiler arasında temasa neden olabilecek ya da mesafe kuralına aykırılık oluşturulacak oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmayacak.

Kapalı alanlarda yapılacak düğünlerde mekânın sağlıklı havalandırılması için iki düğün arasında en az 1 saatlik zaman bırakılacak.

Nişan, gelin alma, kına, sünnet düğünü vb. etkinliklerde de bu genelgedeki kural ve esaslara uygun hareket edilecek.

Yemek verilmesi durumunda tek kullanımlık malzemeler (çatal, kaşık, tabak vb) tercih edilecek.

Düğün mekânının yönetimi tarafından personele belirli periyotlar halinde Kovid-19 testi yaptırılacak.