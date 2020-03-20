Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta yarışmasında beş altın bileziğin sahibi kim oldu?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta kim elendi sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kanal D ekranında yayınlanan sevilen yarışma programında haftanın finali bugün gerçekleştirildi. Gelinler haftanın finali öncesinde Kazandibi konusunda hünerlerini sergiledi. Kayınvalideler tarafından yapılan son oylamanın ardından beş gün boyunca alınan puanlar toplandı. Peki Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta kim elendi? Günün ve haftanın birincisi kim oldu?

GÜNÜN SON OYLAMASI REYHAN HANIMDAN!

Kazandibi konusunda günün son oylamasını yapan Reyhan Hanım, Rümeysa'ya 1 puan, Elif'e 4 puan, Hatice'ye 5 puan kendi gelini Ezgi'ye ise 1 puan verdi

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTININ SAHİBİ KİM OLDU?

Günün en düşük puanını alan gelin 4 puan ile Rümeysa oldu. İkinci en düşük puanı alan gelin 12 puan ile Elif oldu. Günün en yüksek puanını alan ve Çeyrek altının sahibi olan gelin 18 puanla Hatice oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın en düşük puanını alan Ezgi ve Rümeysa oldu. Bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasına veda eden gelin 47 puanla Rümeysa oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 5 ALTIN BİLEZİĞİN SAHİBİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın en yüksek puanını alan gelin 70 puanla Elif oldu ve beş altın bileziğin sahibi oldu