19.08.2020 - 10:19 |
Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Kanal D'nin büyük beğeniyle izlenilen yarışması Gelinim Mutfakta önceki dönemlere damgasını vurdu. Yeni dönemde de heyecanla beklenilen Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belirlendi mi? İşte izleyicilerin her gün araştırdığı o sorunun yanıtı...
Geçtiğimiz dönemlerde hafta içi her gün yayınlanan ve izleyicisini ekrana kilitleyen Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezonu için büyük merak yaşanıyor. Kanal D izleyicisinin sabırsızlıkla araştırdığı Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak, Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte Kanal D'nin sitesinde yayımlanan o bilgi...
GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi henüz duyurulmadı. Kanal D'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgi 'Gelinim Mutfakta çok yakında'
Yarışmanın yayınlanacağı tarih açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
5 metre yüksekten dere yatağına düşen genç kız 1 saatte ikna edilerek kurtarıldıAntalya’da alkollü olduğu ileri sürülen genç kız, 5 metre yükseklikten kuru dere yatağına düşüp, hafif yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik ikna çabasının ardından sedyeye alınarak yukarı çıkarılan kız, hastaneye gitmeyi reddetti. Uzun uğraşlar sonucu ambulansa bindirilen kız, götürüldüğü hastaneye girmeden bölgeden ayrıldı.