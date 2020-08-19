Geçtiğimiz dönemlerde hafta içi her gün yayınlanan ve izleyicisini ekrana kilitleyen Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezonu için büyük merak yaşanıyor. Kanal D izleyicisinin sabırsızlıkla araştırdığı Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak, Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte Kanal D'nin sitesinde yayımlanan o bilgi...

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi henüz duyurulmadı. Kanal D'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgi 'Gelinim Mutfakta çok yakında'

Yarışmanın yayınlanacağı tarih açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.