Gelinim Mutfakta neden yok? Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı 4 Mayıs Pazartesi

Hafta içi her gün yayınlanmaya devam eden Gelinim Mutfakta, her zamanki saatinde yayınlanmayınca merak konusu oldu. İzleyenler, gelinim Mutfakta neden yok aramasına girdi. Kanal D yayın akışında yer alan bilgiye göre yarışmanın saati değişti. Peki Gelinim Mutfakta saat kaçta başlayacak?

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?

Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün 13:45'de Kanal D'de...

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