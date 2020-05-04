04.05.2020 - 13:31 |
Gelinim Mutfakta neden yok? Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı 4 Mayıs Pazartesi
Gelinim Mutfakta neden yok? Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni bölümü için izleyiciler meraklanıyor. Kanal D'nin yayın akışına göre Gelinim Mutfakta yarışmasının yayın saati değişti. Peki Gelinim Mutfakta saat kaçta başlayacak?
Hafta içi her gün yayınlanmaya devam eden Gelinim Mutfakta, her zamanki saatinde yayınlanmayınca merak konusu oldu. İzleyenler, gelinim Mutfakta neden yok aramasına girdi. Kanal D yayın akışında yer alan bilgiye göre yarışmanın saati değişti. Peki Gelinim Mutfakta saat kaçta başlayacak?
GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?
Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün 13:45'de Kanal D'de...
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