Geliyor! Salı günü etkisini gösterecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli başta olmak üzere yurdun batı kesimleri bugünden itibaren yağışlı havanın etkisine giriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminlerine göre ülkenin batısı yağışlı sistemin etkisine giriyor. Hava tahminlerine göre Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale başta olmak üzere ege bölgesi de dahil ülkenin batısı bugünden itibaren yağış etkili olacak.
Batıdan gelen yağışın, Salı gününden itibaren yurdun yarısında etkili olması bekleniyor.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
EDİRNE 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 13°C, 19°C
Parçalı bulutlu
A.KARAHİSAR 1°C, 10°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 12°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 10°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 9°C, 23°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 11°C, 20°C
Parçalı bulutlu
HATAY 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 4°C, 13°C
Parçalı bulutlu
ANKARA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 4°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 2°C, 10°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE 3°C, 14°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU 0°C, 12°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 17°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AMASYA 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 8°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu
SAMSUN 9°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 8°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ERZURUM -11°C, 2°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KARS -16°C, -2°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu
MALATYA -1°C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu
VAN -4°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 0°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 6°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık
SİİRT 3°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 7°C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık