Geliyor! Salı günü etkisini gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminlerine göre ülkenin batısı yağışlı sistemin etkisine giriyor. Hava tahminlerine göre Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale başta olmak üzere ege bölgesi de dahil ülkenin batısı bugünden itibaren yağış etkili olacak.

Batıdan gelen yağışın, Salı gününden itibaren yurdun yarısında etkili olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU







BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

EDİRNE 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 19°C

Parçalı bulutlu

A.KARAHİSAR 1°C, 10°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 12°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 10°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 9°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 11°C, 20°C

Parçalı bulutlu

HATAY 8°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 4°C, 13°C

Parçalı bulutlu

ANKARA 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 4°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 2°C, 10°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 3°C, 14°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU 0°C, 12°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 17°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AMASYA 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 8°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu

SAMSUN 9°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 8°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ERZURUM -11°C, 2°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KARS -16°C, -2°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu

MALATYA -1°C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu

VAN -4°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 0°C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 6°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık

SİİRT 3°C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 7°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık