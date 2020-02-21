Genel af yasası çıkacak mı? Af ile ilgili son gelişmeler...

Af yasası aylardır bekleniyor. Hükümlü ve hükümlü yakınları güzel bir haber beklerken günlük olarak gelişmeler takip ediliyor. Konu ile ilgili bilgi almak içinse sıklıkla yöneltilen soru "Genel af yasası çıkacak mı?" şeklinde...

FEYZİOĞLU'NDAN GENEL AF TALEBİ

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Cezaevleri kapasitesinin çok üzerinde dolu.Islah imkanı yok.Hem acilen bir defaya mahsus infaz indirimi yapmalıyız hem de kalıcı bir infaz reformu. Mükerrir herkesi kapsam dışı bırakmak yerine,kapsam dışı bırakılan suçtan sabıkası olanı kapsam dışı bırakmak daha yerinde olacaktır." diye belirtti.