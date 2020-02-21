21.02.2020 - 09:32 |
Genel af yasası çıkacak mı? Af ile ilgili son gelişmeler...
Af yasası kamuoyunun gündeminde... Mahkum ve mahkum yakınları günlük olarak af ile ilgili haberleri kontrol ederken son açıklama Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan geldi. İşte Feyzioğlu'nun açıklamaları...
Af yasası aylardır bekleniyor. Hükümlü ve hükümlü yakınları güzel bir haber beklerken günlük olarak gelişmeler takip ediliyor. Konu ile ilgili bilgi almak içinse sıklıkla yöneltilen soru "Genel af yasası çıkacak mı?" şeklinde...
FEYZİOĞLU'NDAN GENEL AF TALEBİ
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Cezaevleri kapasitesinin çok üzerinde dolu.Islah imkanı yok.Hem acilen bir defaya mahsus infaz indirimi yapmalıyız hem de kalıcı bir infaz reformu. Mükerrir herkesi kapsam dışı bırakmak yerine,kapsam dışı bırakılan suçtan sabıkası olanı kapsam dışı bırakmak daha yerinde olacaktır." diye belirtti.
Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi; su boşaltılıyor!Uşak'ın Banaz ilçesindeki Bahadır köyündeki Bahadır Barajı'nın alt bölgesinde oluşan çatlaklar nedeniyle meydana gelen su sızıntısı bölgede paniğe neden olurken, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerince dün geceden itibaren barajdaki suyun kontrollü bir şekilde vana odasından dereye boşaltılmasına başlandı. DSİ yetkilileri, barajdaki su seviyesinin sızıntı seviyesine kadar indirildiğini açıkladı. Ancak bölgede yoğun yağmur yağışı nedeniyle seviyenin tekrar yükselmesi bekleniyor.