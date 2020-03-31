MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Genelgeye uymadılar saat 21.00'de basıldı! Kapısına mühür vuruldu
ABONE OL
31.03.2020 - 22:15 |

Genelgeye uymadılar saat 21.00'de basıldı! Kapısına mühür vuruldu

Avcılar'da yayınlanan genelgeye rağmen faaliyette olan kıraathaneyi polis ve zabıta ekipleri bastı. İçeride bulunanlara para cezası kesilirken, dükkan mühürlendi.

Genelgeye uymadılar saat 21.00'de basıldı! Kapısına mühür vuruldu

Koronavirüsüyle mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle, toplu halde bulunulan kafe ve kıraathanelerin faaliyetleri durdurulmuştu. Bugün saat 21.00 sıralarında Avcılar Reşitpaşa Caddesi'nde bulunan bir kıraathanenin açık olduğu ihbarı geldi. Polis ve zabıta ekipleri ihbar üzerine dükkana baskın yaptı. Dükkan içinde bulunan 5 kişiye 362 lira para cezası kesildi. Faaliyetine devam eden kıraathanenin kapısına mühür vuruldu.

Genelgeye uymadılar saat 21.00de basıldı Kapısına mühür vuruldu

Denizli'de trafik kazasıDenizli’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada, hayatını kaybeden şahsın arkadaşlarının olay yerinde feryat etmesi yürekleri dağladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona Virüsü belirtileri, korunma yolları nelerdir? Korona virüsü nedir, nasıl bulaşır, Semptomlar nasıl ortaya çıkar?

Corona Virüsü belirtileri, korunma yolları nelerdir? Korona virüsü nedir, nasıl bulaşır, Semptomlar nasıl ortaya çıkar?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4380 lira ödeme...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4380 lira ödeme...

Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

Deprem mi oldu, saat kaçta nerede? (31 Mart Salı) AFAD - Kandilli canlı yayınlıyor: Son depremler haritası!

Deprem mi oldu, saat kaçta nerede? (31 Mart Salı) AFAD - Kandilli canlı yayınlıyor: Son depremler haritası!

Sıradaki Haber