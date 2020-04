Genetik ‘korona’ üzerinde etkili mi?

Akciğer kanseri riskini artıran gen bozukluğunu tespit eden araştırmasıyla bilim dünyasında ses getiren ve çalışmalarını New York Mount Sinai Üniversitesi Gen ve Genomik Bilimler Bölümü’nde sürdüren Dr. Zeynep Hülya Gümüş, genetiğin koronavirüs üzerindeki etkilerinin sırlarını çözmeye çalışıyor. Çalıştığı üniversitede bütün araştırmacıların koronavirüse çözüm bulmak için gecelerini gündüzüne katarak çalıştığını dile getiren Dr. Gümüş, kendi ekibiyle birlikte insanların genetik özelliklerinin bu hastalığı maruz kaldıklarında nasıl etkili olduğunu araştırıyor.

En büyük hastane

Koronavirüsün tüm dünyada olduğu gibi kendi yaşadığı New York’ta da hayatı felç ettiğini anlatan Dr. Gümüş, kendi çalıştığı üniversite ve hastanede sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. New York Mount Sinai Üniversitesi ve Hastanesi’nin New York’taki en büyük hastanelerden biri olduğunu dile getiren Dr. Gümüş, “Şu anda bizim okulda boş alanların hepsi hasta odalarına dönüştürüldü. Central Park’taki çadır hastane yine bize bağlı olarak hizmet veriyor. Çok yüksek bir hasta popülasyonu var” dedi. Bütün bilim insanlarının kendi alanlarında bu virüsü anlamak ve çare bulmak üzerine araştırmalarını sürdürdüğünü dile getiren Dr. Gümüş şunları anlattı:

“Kan plazma tedavisi konusunda önder olan üniversitelerden biri bizim hastanemiz. Burada 15 gün önce hastalığı atlatmış olan kişilerden alınan plazmalar hasta olan insanlara nakledilmeye başlandı. Bunlar üzerine inanılmaz yoğun çalışmalar sürdürülüyor. Bir taraftan koronavirüsün yapısı inceleniyor, bu yapı içerisinde bir boşluk bulunabilir ve buradan ilaç verilebilir mi konusunda çok sayıda bilim insanı çalışıyor.”

‘Çok fazla hasta var’

“Benim içinde yer aldığım grupta da insanların genetik yapılarının bu virüsten etkilenme düzeylerini etkileyip etkilemediklerini inceliyoruz. Herkes koronaya maruz kalıyor ama sadece bunların bir kısmı hasta oluyor. Bazı faktörler yaş, kronik hastalıklar ya da maruz kalma süresi gibi faktörler var ama bunların dışında bazı genetik özellikler etkili midir, bunu araştırıyoruz, bunu anlamaya çalışıyoruz.

Hangi genetik bozukluklar bu virüsün etkilerini artırabilir konusunu araştırıyoruz. Hastalardan kan örnekleri alarak bu konuya açıklık getirmeye çalışıyoruz. Yine en önemli çalışma kim korona geçirdi, kim geçirmedi çalışması. Çünkü bazı insanlar bu hastalığı hiç fark etmeden geçirip normal hayatlarını sürdürüyorlar. Düşündüğümüzden çok daha fazla insan korona. Bunu tespit edebilirsek iyileşmiş olan insanlar ekonomik ve sosyal hayata geri dönebilir, hastalara korkusuzca yardım ve tedavi yapabilir.”

‘Evlerinizde kalın sigarayı bırakın’

Bu dönemde yapılacak en öncelikli şeyin bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğunun altını çizen Dr. Gümüş, şunları anlattı: “Bu virüse karşı bağışıklığımız sıfır çünkü daha önce enfekte olmadık. Bu virüsle her muhattap olan hasta olacak ve taşıyacak. Kimisi hafif kimisi ağır geçirecek. Problem piyango kime vuracak, bunu bilmiyoruz. New York’ta yaşandı. Vali ‘Dışarı çıkmayın’ diye açıklama yaptı ama insanlar parklara bahçelere çıktı, kimse sosyal mesafeyi korumadı ve hastalık bir anda patladı. Okullar geç kapandı.

Burada bazı koyu dindar cemaatler var, onlar hiçbir açıklamayı dinlemeden düğün, cenaze gibi şeylere devam ettiler ve kendi içlerinde inanılmaz bir hızla yayıldı. Şu anda ise her yer bomboş. Yoldan sadece polis arabası ya da ambulans geçiyor. Ve iş her geçen gün ciddileşiyor” diye konuştu. Yine bu dönemde evde oturmanın yanı sıra beslenmenin ve sigara içmemenin çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Gümüş, “Lütfen evinizde oturun, hastanelere gerçekten gerekli değilse gitmeyin ve sigarayı bırakın.”