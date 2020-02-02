Gez...Çek...Yaz...

‘Kudüs’ün incisi’

Nilay Mendilli (@gezginogretmenim): Kubbet’üs Sahra İslam mimarisinin bilinen ilk kubbeli yapısı. Sekizgen biçimli bu yapı, görkemli kubbesi ve eşsiz mimarisiyle Kudüs’ün her yerinden görülebiliyor. Burayı 691’de Emevi halifesi Abdulmelik Bin Mervan yaptırmış ve hâlâ yapıldığı ilk haliyle yüzyıllardır durmakta. Kubbet’üs Sahra, Hz. Muhammed’in miraç gecesi göğe yükseldiği zaman onunla birlikte göğe yükselen kaya parçası olarak bilinen Muallak Taşı üzerine inşa edilmiş. Üç ilahi dinde de kutsal sayılan Kudüs ve altın kubbesiyle göz kamaştıran Kubbet’üs Sahra sizleri bekliyor.

‘Roma’da tarihi yaşamak’

Pelin Burçin: Filmlerde görüp, kitaplarda okuduğumuz gladyatör dövüşlerinin gerçekleştiği arena alanında dolaşmak size sanki o zamanı yaşıyor gibi hissettiriyor. Etkileyici bir mimariye yerinde tanıklık edebiliyor olmak ise gerçekten muhteşem. Kolezyum’a giriş için aldığınız biletle ayrıca hemen yanında bulunan Roma Antik Kenti’nin politika, ticaret merkezi ve şehir yaşamının kalbi olan Roma Forumu’nu ve Palatino Tepesi’ni de gezebilirsiniz. Gün içerisinde tarihi doyasıya yaşamak için Roma kesinlikle doğru adres.