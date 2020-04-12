Gez...Çek...Yaz...

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12.04.2020 - 07:00 |

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Doğa harikası

Saliha Bulgan: Sadece Meksika Yucatan Yarımadası’nda 7000’e yakın cenote vardır. Cenote Türkçede yağmur sularının toprağın altına süzülmesiyle delinen, gözenekli kireçtaşı kayaçları demek. Her biri büyüleyici birer doğa harikasıdır.

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‘Rüyalarımı süslerdi’

Nejat Yahya: Arkamdaki yapı, her yılın ilk günü tüm dünyaya canlı yayın yapılan Viyana Filarmoni Opera Binası. İçi ve dışı rüyalarımı süslerdi. En sonunda şubat ayında ziyaret ederek tüm heyecanımı yaşamış oldum.

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Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı" ifadelerini kullandı.
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