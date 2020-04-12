Gez...Çek...Yaz...

Doğa harikası

Saliha Bulgan: Sadece Meksika Yucatan Yarımadası’nda 7000’e yakın cenote vardır. Cenote Türkçede yağmur sularının toprağın altına süzülmesiyle delinen, gözenekli kireçtaşı kayaçları demek. Her biri büyüleyici birer doğa harikasıdır.

‘Rüyalarımı süslerdi’

Nejat Yahya: Arkamdaki yapı, her yılın ilk günü tüm dünyaya canlı yayın yapılan Viyana Filarmoni Opera Binası. İçi ve dışı rüyalarımı süslerdi. En sonunda şubat ayında ziyaret ederek tüm heyecanımı yaşamış oldum.