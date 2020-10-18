Gez... Çek... Yaz...

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18.10.2020 - 07:00 |

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‘Antik kent önerilerim’

Cansu Dağbağlı: Güneyde deniz tatilindeyseniz, arada antik kent gezmek çok güzel bir mola olabiliyor. Eylül-ekim aylarında gittiyseniz daha da güzel. Antalya ve Muğla sınırları içinde birçok örenyeri var. Benim favorilerim Kaleköy Simena, Olympos, Aspendos, Myra, Side, Knidos. Bu fotoğraf Kaleköy’de çekildi.

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‘Dev iskelet’

Sena Silek: Londra’daki Natural History Museum (Doğal Tarih Müzesi), 80 milyonu aşkın numune sergilendiği için en kapsamlı müze olarak biliniyor. Bu numuneleri hayvanlar, böcekler, fosiller, bitkiler, kayalar, mineraller ve göktaşları oluşturuyor. Fotoğraftaki iskelet de bir mavi balinaya ait. 1891’de İrlanda’da karaya vurmuş. Bazı numunelerin Charles Darwin’e ait olması nedeniyle müze hem tarihsel hem de
bilimsel bir değere sahip.

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Lüks yatlar "Dar" ve "Sunrays" Marmaris'teDünyanın en iyi yatları arasında gösterilen 90 metre uzunluğundaki "Dar" ile 86 metre uzunluğundaki "Sunrays", gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
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