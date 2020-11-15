Gez... Çek...Yaz...

Duvağı andıran şelale

Selen Temiz:

Burası Rize’deki Gelintülü Şelalesi. İsmini suyun akış şekli sebebiyle duvağı andırmasından alan bu şelaleyi benim gibi karşısına geçerek izleyebilir ya da tüm şelaleyi görmek isterseniz Huser Yaylası’na çıkabilirsiniz.

Ayder ve çevresinin bu kadar meşhur olması yanıltıcı olmasın. Karadeniz’in hemen hemen tamamını görmüş biri olarak “Az insan bol huzur” temasına uygun gelecek şekilde doğasıyla sizi çok daha etkileyecek birçok yeri var.

Uganda’nın gülen yüzleri

Mehmet Han: Uganda, Masaka’da Nyendo Pazar Yeri’nde karşılaştım bu minikle. Muz satmaya gelmiş pazar yerine. Dünyanın en masum ve savunmasız varlıkları olan çocuklar, bütün Afrika’da olduğu gibi Uganda’da tüm olumsuzluklara rağmen, hayatın umut dolu ve gülen yüzleri olmayı başarabiliyorlardı.