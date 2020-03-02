Giden de var dönen de

Edirne’ye ulaşmayı hedefleyen göçmenlerin umut yolculuğu 3. gün de devam etti. Edirne’ye gitmek için dün Zeytinburnu, Aksaray, Vatan Caddesi ve Bayrampaşa 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda toplanan göçmenlerin neredeyse tamamı, Anadolu’daki illerden İstanbul’a gelmişti. Çocuklarıyla birlikte geceyi İstanbul sokaklarında geçiren göçmenlerin tek hayali ise daha iyi bir yaşam.

Yollara düşen göçmenlerin çoğunluğu Afganistan, Irak ve Suriyeli. Aksaray’da Edirne’ye gitmek için otobüs bekleyen Muhammed Elmayi (22) Konya’dan İstanbul’a gelmiş; “2 yıl önce Konya’ya geldim. Üniversitede otomasyon okuyorum. Ama burada yaşam çok zor. Gidebilirsem Kanada’ya gideceğim. İdlib’de ölen Türk askerlerine de çok üzüldüm. Burada sürekli diyorlar ki, ‘Suriyeliler burada oturuyor, Türk askeri ölüyor. Neden savaşmıyorlar?’ Tamam da ben orada Esad’la mı, DAEŞ’le mi, Rus askeriyle mi, Amerikan askeriyle mi savaşayım? Kiminle savacağımızı da bilmiyoruz. Kanada’ya gideceğim gidiyorum ama aslında ölüme gidiyorum. Çünkü geçmek kolay değil biliyorum.”

Tüm bu olup bitenlerin en büyük sıkıntısını da çocuklar yaşıyor. Otogarda, Zeytinburnu’nda, Aksaray’da da manzara aynıydı; betonların üzerine serilmiş kartonlarda uyumaya çalışan çocuklar. Çoğu geceyi sokakta geçirdi. Bazıları da aileleriyle bekledikleri parkta eğleniyordu.

‘Sınır açılana kadar burada bekleyeceğiz’

Edirne’ye gitmek için otogara gelenler de vardı. Gelenlerin yanı sıra Edirne’ye gidip sınırı geçemedikleri için dönenlerin de otogarda bekleyişi devam ediyor. Afganistan’dan 8 ay önce Türkiye’ye gelen ve Afyon’a yerleşen Nurullah Nazirem de 5 çocuğu ve eşiyle otogardaki çocuk parkındaydı. Edirne’de sınırı geçmedikleri için geri dönen Nazirem şunları söyledi: “Afganistan’dan daha iyi bir yaşam için Türkiye’ye kaçak yollardan geldik. Ama bize Avrupa daha iyi dediler. Ama Edirne’de sınırı geçmememize izin vermediler. Edirne çok soğuk diye İstanbul’a döndük. Burada bekleyeceğiz. Ne zaman sınır açılırsa o zaman gideceğiz.”

Gece sokakta

İkbal Adıl (39) da iki gündür eşi ve 4 çocuğuyla Edirne’ye gitmek için Aksaray’da bekliyor. 2 ay önce Irak’tan Ankara’ya geldiğini söyleyen Adıl, Almanya’ya gitmek istediğini söylüyor. Geceyi ailece sokakta geçiren Adıl, “Yakınlarımız var Almanya’da. Burada iş yok, her şey çok pahalı” dedi.