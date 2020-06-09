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09.06.2020 - 21:35 | | DHA

Giresun'da heyelan! Yol ulaşıma kapandı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Yol, yapılan çalışmanın ardından yeniden açıldı.

Şebinkarahisar ilçesinde, saat 16.00 sıralarında etkili olan sağanak heyelana neden oldu. Asarcık mevkiinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kayan toprak ve taşlar, karayoluna doldu. Karayolu bir süre ulaşıma kapanırken, araçlar yolda kaldı. Bölgede tünel yapımı için çalışma yürüten ekipler, iş makineleri ile yolu temizledi. Kısa süreliğine kapalı kalan yol yeniden ulaşıma açıldı. 

Andırın'da toplu balık ölümleri endişe yarattıKahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki baraj göletinde meydana gelen toplu balık ölümleri tedirginliğe yol açtı. Bölge halkı, ölü balıkların yağmur yağdıktan sonra kıyıya vurduğunu söyledi.
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