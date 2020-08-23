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23.08.2020 - 10:50 |

Giresun'da sel felaketi! Ölü sayısı 4'e yükseldi

Giresun'un Doğankent ilçesinde yağış sonucu su baskınları meydana geldi. Sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi ve Dereli ilçesindeki dere taştı. Taşkın nedeniyle, Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı. Gelen son dakika gelişmesine göre, Bakan Soylu, "1 asker ve 3 vatandaşın cansız bedeni bulundu. 11 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şu anda 118 köy yolu ulaşıma kapalı" açıklamasını yaptı.

Giresun'da sel felaketi! Ölü sayısı 4'e yükseldi
Son dakika... Giresun'da sel felaketi! Ölü sayısı 4'e yükseldi
Son dakika... Giresun'da sel felaketi! Ölü sayısı 4'e yükseldi
Son dakika... Giresun'da sel felaketi! Ölü sayısı 4'e yükseldi
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İçişleri Bakanı Süleyman son dakika açıklamasında Giresun'daki sel nedeniyle 1'i asker 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bakan Soylu, ''11 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. ) Şu anda 118 köy yolu ulaşıma kapalı'' dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: METREKARE BAŞINA 100 KİLOGRAMI AŞMIŞTIR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da dün 16.00- 21.00 saatlerinde şiddetlenen yağışın 5 saatlik periyotta yer yer metrekare başına 100 kilogramı aştığını, bölgedeki yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'de akşama kadar sürmesini beklediklerini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Arama- kurtarma faaliyetleri için tüm ekiplerin seferber durumda olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bölgedeki gelişmeleri ilgili birimlerimizle yakından takip ediyoruz. Giresun’da dün sabah saatlerinden itibaren görülen gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde etkili oldu. 16.00-21.00 aralığında şiddetlenen yağış 5 saatlik periyotta yer yer metrekare başına 100 kilogramı aşmıştır. Bölgedeki yağışların Trabzon, Rize ve Artvin’de pazar akşamına kadar sürmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın, üreticilerimizin daha tedbirli olması ve hassasiyet göstermesi özellikle önem arz ediyor."

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