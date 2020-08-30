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30.08.2020 - 20:52 | | AA

Giresun'da selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Variyenli için tören düzenlendi

Giresun'da meydana gelen selde, bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli için tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, hastane morgundan alınarak cenaze nakil aracı ile Giresun Bölge Jandarma Komutanlığına getirildi.

Buradaki törene, şehidin kardeşi Jandarma Astsubay Üstçavuş Ahmet Variyenli ve bazı yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk ve Sabri Öztürk, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile diğer ilgililer ve askeri personel katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından 7 Mayıs 1989 doğumlu şehidin öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Muhittin Oral tarafından dua edildi.

Giresunda selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Variyenli için tören düzenlendi

Şehidin tabutuna, cenaze nakil aracına taşınırken Bakanlar Kurum, Soylu ve Pakdemirli de omuz verdi.

Şehidin naaşı, daha sonra Ordu-Giresun Havalimanı'ndan toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya uğurlandı.

Doğankent ilçesinde 22 Ağustos'ta meydana gelen sel dolayısıyla arama kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye hareket eden Variyenli ve 4 jandarma personelinin daha içerisinde bulunduğu araç, Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde menfezin çökmesi sonucu dereye düşmüştü.

Çalışmalar sonucunda daha önceki günlerde 3 jandarma personelinin, bugün ise Variyenli'nin naaşına ulaşıldı. Kayıp 1 jandarma personelini arama çalışmaları ise devam ediyor.

Giresun'da selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Variyenli için tören düzenlendiGiresun'da meydana gelen selde, bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli için Giresun İl Jandarma komutanlığında tören düzenlendi. Şehidin naaşı, daha sonra Ordu-Giresun Havalimanı'ndan toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya uğurlandı.
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