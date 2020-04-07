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07.04.2020 - 13:29 | | DHA

Göbeklitepe yakınlarındaki domuz sürüsü şaşkınlığa neden oldu!

Şanlıurfa’da dünyanın bilinen en eski dini yapılar topluluğunun bulunduğu Göbeklitepe yakınlarında yaban domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.

Göbeklitepe yakınlarındaki domuz sürüsü şaşkınlığa neden oldu!

Kent merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Göbeklitepe yakınlarında bazı kişiler otomobille giderken yol kenarında ilerleyen 5 yaban domuzuna rastladı. Arazide beslenen ve sürü halinde hareket eden 5 domuz, otomobili fark edince koşmaya başladı.

İlk kez bölgede domuz gördüğünü anlatan vatandaşlar, duruma şaşırdıklarını kaydetti.

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