Gökten felaket yağdı

Giresun’da önceki sabah başlayan, öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış felakete neden oldu. Dereli ilçesi sağanak yağış nedeniyle adeta nehre döndü. İlçede park halindeki araçlar,

sel sularına kapılarak sürüklendi. Aksu Deresi’nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun-Dereli-Sivas yolu ulaşıma kapandı. Doğankent’e arama kurtarma çalışmalarına giden, içerisinde beş jandarmanın bulunduğu jandarma aracı, Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde, 5 metrelik bir menfezin çökmesi sonucu suya gömüldü. Burada bir ekskavatör operatörü de kayboldu. Hurda yığınına dönen araç dün sabah saatlerinde iş makinesiyle çıkarıldı. İki jandarmanın da cansız bedenine ulaşıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, altı kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Arama çalışmalarına AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerinin yanı sıra özel dalgıç timleri de eşlik ediyor.

157 kişi kurtarıldı

Bakan Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Meteorolojinin verdiği bilgilere göre yağmurun 137 kilogram yoğunluğa kadar ulaştığına dikkati çeken Soylu, yağış sonrasında Dereli ilçe merkezinde suyun 2 metrenin üzerine kadar çıktığını belirtti. Soylu, “Dükkanların birçoğu yarısına kadar, birçoğu da tavana yakın yerine kadar toprak ve taş dolu. Depremde gördüm fakat bu başka bir şey. Dereli’de kullabılabilir durumda tek bir dükkan kalmamış. Devletimiz bütün gücüyle beraber inşallah hem buradaki yaraları saracaktır hem vatandaşımızın yanında olacaktır. Giresun Valiliği’ne acil ödenek olarak 9 milyon lira gönderdik” diye konuştu. AFAD’dan yapılan açıklamada 988 kişilik ekip ve 288 araç ile 157 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Kapanan 118 köy yolundan 35’inin ulaşıma açıldığı ifade edilen açıklamada, elektrikleri kesilen 70 köy ve 8 mahalleden 49 köy ile 4 mahalleye enerji verilmeye başlandığı kaydedildi.

Bakan Murat Kurum da Doğankent’te 4 yıkık 200 az hasarlı, Dereli’de 3 yıkık 152 az hasarlı, Yağlıdere’de 10 yıkık 9 az hasarlı olmak üzere toplam 17 yıkık 361 az hasarlı bina tespit edildiğini kaydetti.

2-3 metre yükseldi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, ORKÖY desteği kapsamında bölgeye 5 milyon lira destek sağlayacaklarını belirterek, şunları söyledi: “Ben de ilk defa böyle bir taşkın, böyle bir doğal afet görüyorum. Gerçekten şehrin tamamen silüeti değişmiş durumda. 2 metre, 3 metre belki şu an toprağa basıyoruz. Dükkanların gerçekten bazılarının neredeyse tavanına kadar kumla dolmuş durumda. Konunun aslında çıkış noktası, Dereli’de Akkaya Deresi’nin membasında, yani akış yönünde oluşan bir heyelanın Dereli’deki merkez deresini tıkaması kaynaklı oluşan ciddi bir problem var tabii ki burada. Üzülerek söylüyorum ki her defasında meteoroloji olarak ciddi uyarılar yapmamıza rağmen, bu uyarıların da muhtarlıklar, belediyeler, kaymakamlıklar, valilikler tarafından da defalarca tekrarlanıyor olmasına rağmen vatandaşlarımız ‘Nasıl olsa bana olmaz, nasıl olsa benimle alakası olmaz’ diye bir düşünce içerisine giriyorlar. Maalesef bu da zaman zaman can kayıplarına yol açabiliyor. 120 bin tane derenin olduğu Karadeniz’de bu taşkınları tamamıyla önlemenin imkanı yok. Maalesef dün uzun yıllar ağustos ayı ortalamasının 1.5 misli bir günde yağdı. Yani 135 milimetrenin üzerinde yağış aldık. Üzülerek söylüyorum ilk değil, son da olmayacak. İklim değişiyor.”

‘Canımızdan başka bir şeyi kurtaramadık’

Dereli ilçesinde, evlerin yanı sıra birçok iş yeri de zarar gördü. Beyaz eşya dükkanında ailesiyle mahsur kaldıktan sonra kurtarılan Osman Kahraman, ilçede kendisine ait birkaç iş yerinin afetten etkilendiğini söyledi. “Canımızdan başka hiçbir şeyi kurtaramadık” diyen Kahraman, “Su zaten birden bire bastırdı. İlçe merkezinden dere aktı resmen, o anda su birden bire bastırınca dükkanda mahsur kaldık. Eşim, çocuklarım da vardı, gece saatlerinde suların azalmasıyla zor çıkabildik. Çok şükür şu anda ayaktayız” ifadelerini kullandı.

‘Kıyamet koptu’

Selde yaşanan anları anlatan Dereli ilçesi sakini Osman Tüney de yağışın aniden şiddetlendiğini belirterek “Ayağımız sulara gömüldü. Eve gittim baktım, beşik sallanıyor, ‘küt’ diye ses geldi. Dere kenarında oturuyoruz. Balkona çıktım, su balkonla birleşmiş durumdaydı. Evi terk ettik. Kazma kürekle kanal açarak suyun yönünü çevirdik. Yaşlı kadınlar, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Odun, araba, her şey sürükleniyordu. Herkes korktu, bağrışmalar oldu, kıyamet koptu” dedi.

Şehit uzman çavuş

Cansız bedenine ulaşılan ilk jandarmanın Uzman Çavuş Onur Kıran olduğu öğrenildi. Kıran’ın Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştırıldı. Şehidin naaşı düzenlenen törenin ardından memleketine gönderildi.

Hükümetten seferberlik mesajı

Giresun’daki sel felaketinin ardından siyasilerden de geçmiş olsun mesajları paylaştı. Mesajlarda devletin yaraları sarmak için tüm imkanlarını seferber ettiği vurgulandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bölgedeki hasarın giderilip kayıp ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşılması için devletimiz seferberdir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Devletimiz felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır. Geçmiş olsun Giresun.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber oldu, vatandaşlarımızın yanındayız.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: İlimizdeki 7 bin 250 kapasiteli GSB yurtlarımız vatandaşlarımızın hizmetindedir.

CHP heyeti Giresun’a gitti

CHP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında milletvekillerinden oluşan heyet, Giresun’a hareket etti. Heyette, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ve Giresun Milletvekili Necati Tığlı bulunuyor.

‘HES’ler tetikliyor’

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da “İnsan kaynaklı doğa tahribatları, yanlış imar ve yapılaşma politikaları, yanlış su yönetimi politikaları, HES’ler, dere ıslah çalışmaları gibi etkenler bu felaketleri tetikliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kızılay bölgede

Kızılay ekipleri, önceki gece bölgede çalışmalarına başladı. Kızılay ekipleri, selzedelere sabahın ilk saatlerinden itibaren de beslenme desteğinde bulundu. Mobil aşevleri aracılığıyla sıcak yemek dağıtıldı. Vatandaşlara gıda ve hijyen malzemesi desteği de verildi.

Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde 5 metrelik menfez kuvvetli yağış nedeniyle çöktü. Kurtarma çalışmalarına giden 5 jandarmanın içerisinde bulunduğu araç suya gömüldü.

Dükkanlar balçıkla doldu

Dereli’de sular çekildiğinde selin bıraktığı hasar ortaya çıktı. İlçede yollar selin taşıdığı balçık, ağaç parçaları ve taşlarla doldu. Büyük zarar gören dükkanların bazıları neredeyse tamamen balçıkla kaplandı. Balçık yer yer 3 metreye kadar ulaştı. Selde sürüklenen araçlar ise toprağa saplandı.

4 ili daha sağanak vurdu

Giresun’un yanı sıra Ordu, Trabzon Rize ve Van’da da sağanak sonrası meydana gelen sel ve heyelanlar hasara yol açtı.

Rize’de iki gündür etkili olan yağış nedeniyle Güneysu ilçesinde Gürgen Deresi taştı, bazı köylerin yolu ulaşıma kapandı. Sel sularına kapılan Hamide Kayış ile heyelan altında kalan Mustafa İnce yaralandı. Jandarma ve AFAD ekipleri de mahsur kalan 15 kişiyi güvenli bölgeye ulaştırdı.

Trabzon’da yaklaşık 3 saat süren yağışın etkisini artırmasıyla Ortahisar ilçesindeki 5 noktada bazı cadde ve sokaklarda su baskınları oluştu.

Ordu’da, Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun geçtiği güzergahta meydana gelen heyelanlar hasara yol açtı. Altınordu ilçesi Gümüşköy Mahallesi ile Kabadüz ilçesi Gelinkaya Mahallesi’nde dereler taştı, heyelanlar meydana geldi.

Van’da aniden bastıran yağmur, sele neden oldu. Tuşba, İpekyolu, Edremit, Özalp ve Saray ilçelerinde su baskınlarına neden olan selden dolayı, birçok ev ve hayvan ahırı hasar gördü. Sel nedeniyle onlarca küçükbaş ve kümes hayvanları da öldü. l DHA, AA