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21.06.2020 - 02:33 |

Google Babalar Günü'ne özel yaptı! Babalar için mesaj...

Google, her özel günde olduğu gibi Babalar Günü için de özel bir doodle hazırladı. Babalar Günü için özel tasarlanan bu görsel ile babalarınıza güzel bir mesaj göndermeniz mümkün...

Google Babalar Günü'ne özel yaptı! Babalar için mesaj...

Google Babalar Günü için özel tasarladığı doodle'a tıklayanlar karşılarında 'Babalar Gününüz kutlu olsun, El işi yapalım' diye bir sekme ile karşılaşıyor.

Bu yolu izleyen kullanıcılar babaları için özel bir görsel oluşturup, bunu mail ya da link yolu ile gönderebiliyor.


Google Babalar Gününe özel yaptı Babalar için mesaj...



Babalar Günü ne zaman diye düşünenler için gece 00.00'dan sonra yayına giren Google'ın babalar günü için hazırladığı bu tasarım hem kullanıcılar hem de babalar için güzel bir sürpriz oldu.


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