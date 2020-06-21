Babalar Günü mesajları ve sözleri! Babalar Günü için resimler! Babalar Günü'nün hikayesi
Babalar Günü geldi çattı! Babalar Günü için hediyesini erken davranıp alanlar rahatlar fakat bu işi son güne bırakanlar, son dakika olarak Babaları için hediye, Babalar gününe özel mesaj, Babalar günü şiiri arıyor...
Herkes için Baba bir gün değil her gün özeldir belki ama Babalar Günü ne zaman sorunun cevabını arayanlar için Haziran ayının üçüncü pazarı her sene Babalar Günü olarak kutlanıyor.
Babalar Günü için hediye alamadıysanız üzülmeyin! Güzel bir şiir ya da bir mesaj da, onları mutlu etmek için yetecektir.
Biz de işinizi kolaylaştırmak için babalar günü için şiir ve babalar günü için mesajları sizin için derledik.
BABALAR GÜNÜ MESAJLARI
Bana uçabileceğim kanatlar verdiğin için teşekkürler, sevgin ve anlayışınla hep yanımdaydın, daima sığınağımdın. Benim için ne kadar paha biçilmez bir değerde olduğunu asla unutmuyorum. Babalar günün kutlu olsun.
Baba kelimesini düşündüğümde, birçok olumlu şey düşünüyorum. Aklımda bir babanın bu kadar harika bir görüntüsünün olmasının sebebi sensin. Babalar Günün kutlu olsun!
Kral olmayabilirsin ama bana her zaman bir prens/prenses gibi davrandın. Babalar Günün kutlu olsun!
Sen güçlü bir çınar gibisin… Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim… Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar günün kutlu olsun…
Yaşlandıkça hayatımı daha iyi hale getirmek için ne kadar fedakarlık yaptığını daha iyi fark ediyorum. Benim için yaptığın bunca şey için ne yapsam yeterince teşekkür edemem! Seni seviyorum babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!
Keşke sana söyleyeceklerimi en iyi kelimelerle ifade edebilseydim. Benim için yaptığın her şey için minnettarım. Senin için bulabileceğim en iyi kelimeler, seni tüm kalbimle sevdiğim! Babalar Günün kutlu olsun!
Her zaman yanımda oldun. Dünyayı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!
Baba kelimesini düşündüğümde, birçok olumlu şey düşünüyorum. Aklımda bir babanın bu kadar harika bir görüntüsünün olmasının sebebi sensin. Babalar Günün kutlu olsun!
Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “BABA” derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım.
Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!
Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.
Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum baba. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Babacığım.
Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla. Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.
Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.
BABALAR GÜNÜ TARİHİ
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd’un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran’ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir. Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır.
Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington’un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon’ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD’de resmi tatil ilan edilmiştir.
BABALAR GÜNÜ İÇİN ŞİİR
BABAM VE BEN
Babam ve ben harika ikiliyiz
Birlikte her işi bitiririz
Her zaman yeniden diriliriz
Babamın sevgisinden daha başka sevgi yoktur bilirsiniz.
YÜZÜN HEP GÜLSÜN
Babacığım beni bu kadar sevdiğin için
Yüzün her zaman gülsün
Ben sensiz adeta olurum bir sürgün
Senden ayrı kalmak gerçekten ne mümkün?
Benim için yaşamın tek gönlüsün,
Bana her zaman mutluluk verir yüzün
Havada kuşlar mutlulukla süzülsün,
Sevgi yağmurları gökten minnetle dökülsün.
Baba hiçbir zaman bizi bırakma,
Ben her zaman seveceğim seni yıllarca,
Eğer olur da uzaklarda kulakların çınlarsa,
İşte o zaman çocuğundur seni düşünen her fırsatta.
BABALAR GÜNÜ İÇİN
Canım babacığım bugün babalar günü
Unutmadım seninle geçirdiğimizi dünü
Benim için her zaman sende var bir büyü
Bana yaşamı sen öğrettiğin çünkü
Nasıl unutabilirim yüzünü
Her zaman sende gördüm bütünü
Gözlerinde dağıtmalı sevgim hüznünü
Senin kolların unutturur dertlerimin tümünü
Babalar günün kutlu olsun
Yüzün her zaman neşeyle dolsun
Benim için hayatımda her zaman özelsin
Ayrı kaldıklarımız artık bir son bulsun
BABALARIN EN İYİSİNE
Baba tekrar ellerini bana uzatmak
Şimdi çok zor bu durumdan kurtulmak
Ama son bulacak acılı günler muhakkak
İşte o zaman kalbimiz tekrar sevgiyle dolacak
Bulaşacağınız birbirimizle koşarak
Şimdilik tek tek günleri sayacak
Ardından tüm hüzünleri bir kenara atacak
Ve kapımızı mutluluk çalacak
Babalar günün bu şiirle mutlu olacak
Yok seninleyken hiçbir şey korkacak
Sensiz geçen günlerde her zaman çiçekler solacak
Seni çok seven çocuğun da sana bu şiiri yazacak.
BABAM İÇİN ŞARKI
Söylemek istiyorum babam için bir şarkı
Anlayacaktır böylece onu sevmemdeki farkı
Yaptıkları ile böyle bir şarkı duymak hakkı
İşte şimdi yankılanacak sevgimin marşı.
Babacığım kalbin her zaman benimle çarpardı
Senin sevginin getirdiği bana sadece bahardı
Bana en büyük miras bıraktı
Keşke herkesin senin gibi babası olsaydı.
Ben senden öğrendim dünyayı
Hiçbir şey öğrenemezdim babam olmasaydı
Söylerim ona bu yüzden en güzel karşıları
Bu şarkılar ile birlikte unuturum acıları