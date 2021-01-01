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01.01.2021 - 13:30 |

Google'da 2020'nin en çok arananları belli oldu

Koronavirüs pandemisinin damga vurduğu 2020'de yılın en çok aratılan kelimeleri belli odu. İşte Google arama motoru üzerinden yapılan en çok aranan kelimeler sıralamasında ilk 10...

Google'da 2020'nin en çok arananları belli oldu

Google tarafından merakla beklenen en çok aratılanlar listesi açıklandı. Google en çok arananlar Türkiye 2020 listesi yayınlandı. Listede yer alanlar geride bıraktığımız 2020 yılında koronavirüs salgını nedeni lie hayatımızda yaşanan değişimleri de gözler önüne sermiş oldu.

GOOGLE EN ÇOK ARANANLAR TÜRKİYE 2020 LİSTESİ YAYINLANDI!

Dünyanın en çok kullanılan arama motorları arasında yer alan Google tarafından açıklanan listeye göre 2020 yılında Türkiye en çok EBA kelimesini aradı.

1) EBA

2) Dolar Kaç TL

3) Koronavirüs

4) Deprem

5) Zoom

6) HES Kodu Alma

7) Kandilli Rasathanesi

8) Sokağa Çıkma Yasağı

9) Sağlık Bakanlığı

10) ABD Seçimleri

 

    Yalvardı, kurtulamadı! ‘Bu ülkenin kurallarını bilmelisin’İstanbul Mecidiyeköy’de 3 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polisin yaptığı denetime kısıtlamayı ihlal eden bir kişi takıldı. Turist rehberi olduğunu iddia eden ancak herhangi bir belge gösteremeyen şahıs ceza kesilmemesi için önce polise yalvardı ardından da ağladı. Polisin, ‘Bu ülkenin kurallarını bilmelisin’ dediği ve cezadan kurtulamayan şahsa 3 bin 180 lira idari para cezası kesildi.
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