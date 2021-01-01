Google'da 2020'nin en çok arananları belli oldu

Google tarafından merakla beklenen en çok aratılanlar listesi açıklandı. Google en çok arananlar Türkiye 2020 listesi yayınlandı. Listede yer alanlar geride bıraktığımız 2020 yılında koronavirüs salgını nedeni lie hayatımızda yaşanan değişimleri de gözler önüne sermiş oldu.

GOOGLE EN ÇOK ARANANLAR TÜRKİYE 2020 LİSTESİ YAYINLANDI!

Dünyanın en çok kullanılan arama motorları arasında yer alan Google tarafından açıklanan listeye göre 2020 yılında Türkiye en çok EBA kelimesini aradı.

1) EBA

2) Dolar Kaç TL

3) Koronavirüs

4) Deprem

5) Zoom

6) HES Kodu Alma

7) Kandilli Rasathanesi

8) Sokağa Çıkma Yasağı

9) Sağlık Bakanlığı

10) ABD Seçimleri