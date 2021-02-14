14.02.2021 - 00:58 |
Google'dan Sevgililer Gününe özel doodle! Google 14 Şubat Sevgililer Gününe özel hazırladığı doodle'ı ana sayfasına taşıdı!
Dünyaca ünlü arama motoru Google, 14 Şubat Sevgililer Gününü unutmadı. Sevgililer Gününe özel hazırladığı doodle'ı ana sayfasına taşıyan Google dünya üzerindeki birçok kullanıcısını bu hamlesi ile mutlu etti. Özel gün ve kişilerin ölüm yıldönümlerinin yanı sıra önemli gün ve geceleri unutmayan Google 14 Şubat Sevgililer Gününü de es geçmedi.
Google her zaman olduğu gibi Sevgililer Gününde de bugüne özel hazırladığı doodle'ı ana sayfasına taşıdı. Ünlü isimlerin ölüm ve doğum günlerini hazırladığı özel doodle'lar ile hatırlayan Google, önemli günler için tasarladığı doodle'ları da ülke bazında uygulamaya devam ediyor. 14 Şubat Sevgililer Günü bugün tüm dünyada kutlanıyor. Google'da bugüne özel hazırladığı Doodle'ı ana sayfasına taşıdı.