MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Görenler inanamadı! Motosikletin içinden engerek yılanı çıktı
ABONE OL
22.06.2020 - 12:35 | | İHA

Görenler inanamadı! Motosikletin içinden engerek yılanı çıktı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir motosikletin içinden çıkan zehirli engerek yılanı şaşırttı. Zehriyle bir insanı 5 ile 10 dakika arasında öldürebilme gücüne sahip olan engerek yılanı itfaiye ekipleri tarafından saklandığı yerden çıkarılırken, yılan doğaya salındı. Olay sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen motosiklet sürücüsü ise yılanın motosikletinin içine nasıl girdiğini bilmediğini söyledi.

Görenler inanamadı! Motosikletin içinden engerek yılanı çıktı
Zehriyle 10 dakikada öldürüyor! Kırklareli'de motosikletten çıktı
Zehriyle 10 dakikada öldürüyor! Kırklareli'de motosikletten çıktı
Zehriyle 10 dakikada öldürüyor! Kırklareli'de motosikletten çıktı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Şaşkınlık uyandıran olay Lüleburgaz ilçesi Edirne Caddesi PTT önünde meydana geldi. Motosikletini PTT önüne park eden ismi öğrenilemeyen sürücü, işleri nedeniyle PTT’ye girdi. Bu sırada yoldan geçen polis ekipleri, motosikletin gidon kısmının altından bir yılanın kuyruğunu gördü. Bunun üzerine motosiklet sahibine haber verilirken, durum Lüleburgaz İtfaiyesi ekiplerine bildirildi.

BİR SAAT UĞRAŞTILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı girdiği yerden çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Hayvana zarar vermemek için hassas davranan itfaiye ekipleri, daha yaklaşık 1 saatlik çabanın sonunda kısım kısım söktüğü motosikletin içinden yılanı çıkardı.

ZEHRİYLE ÖLDÜRÜYOR

Yoğun uğraşlar sonunda çıkarılan ve boyunun en az 2 metre olduğu tahmin edilen yılanın zehirli bir tür olan “engerek” yılanı olduğu öğrenilirken, yılanın motosikletin içine nerede ve nasıl girdiği merak konusu oldu. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından doğaya salınmak üzere götürüldü. Öte yandan engereğin zehrini saldığı canlının önlem alınmazsa kısa süre içinde öldüğü belirtildi.

Avukatlara pompalı tüfekle saldırı düzenledilerAntalya Barosu avukatları Ahmet Onaran ve Merve Özer, Muğla'nın Milas ilçesinde, müvekkilerinin sahasını işlettiği (rödovans) boksir maden alanında, ruhsat sahiplerinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Avukatların ölümden döndüğü saldırının ardından gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırı anı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Görenler inanamadı! Motosikletin içinden engerek yılanı çıktı

Görenler inanamadı! Motosikletin içinden engerek yılanı çıktı

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Sokak ortasında park kavgası

Sokak ortasında park kavgası

KPSS Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman bitiyor?

KPSS Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman bitiyor?

Sıradaki Haber