Görev esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Hatay İskenderun’daki Deniz Üs Komutanlığımızda 14 Ekim 2020 tarihinde bir silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ve yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.











BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için kaleme aldığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, Hatay İskenderun'daki Deniz Üs Komutanlığımızda 14 Ekim 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.













BABA OCAĞINA GETİRİLDİ



Şehit olan Sözleşmeli Er Volkan Soy’un naaşı baba ocağı Kars’a getirildi.

Askeri uçakla Kars’a getirilen Şehit Sözleşmeli Er Volkan Soy için burada tören düzenlendi. Törene katılan şehidin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. İl Müftüsü Yusuf Eliş’in okuduğu duanın ardından şehidin naaşı cenaze aracına konularak Akyaka’ya gönderildi. Şehit Volkan Soy, yarın Büyük Durduran Köyü’nde toprağa verilecek.

Harakani Havalimanında düzenlenen törene Kars Valisi ve Belediye Başkanı Türker Öksüz, Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Ardahan Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Albay Erhan Altın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç, Başsavcı Soner Aygün, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, protokol üyeleri, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.







