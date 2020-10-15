15.10.2020 - 20:02 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan sözleşmeli Deniz Er Volkan Soy'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İskenderun'da görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olan Soy'un ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Son dakika... Bakan Koca Koronavirüs'te kritik tabloyu paylaştı!Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüst'e son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 1693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 66 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1408 oldu, son 24 saatte 1311 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 299 bin 679'a yükseldi.