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30.01.2021 - 00:11 | | AA

Görüntüler büyük tepki çekmişti! 4 kişi gözaltında

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 4 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Görüntüler büyük tepki çekmişti! 4 kişi gözaltında

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı." ifadesini kullandı.

Bartın'da kuru yük gemisinin batmadan önceki son anları kamerada!Bartın'ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi. Görüntülerde geminin ön kısmının kırılması ve gemi personelini yardım çağrıları yer aldı.
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