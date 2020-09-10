Görüntüler büyük tepki çekmişti! Cezası belli oldu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Halkımızın sağlığı için tüm önlemleri alıyoruz ve almaya devam edeceğiz. Çanakkale'nin Biga ilçesi Kozçeşme köyünde, ayaklarıyla biber ezen şahsın çalıştığı işletmeye gerekli yaptırım uygulanmıştır. İşletmenin üretim aşamasındaki 2,5 ton ürününe el konularak imha edilmiştir" denildi.

Öte yandan salça yapımında da benzer görüntüler ortaya çıkmıştı.