10.09.2020 - 20:08 | | DHA
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Cezası belli oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı, Çanakkale'nin Biga ilçesi Kozçeşme köyünde, ayaklarıyla biber ezen kişinin çalıştığı işletmeye gerekli yaptırımın uygulandığını ve işletmenin üretim aşamasındaki 2,5 ton ürününe el konularak imha edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Halkımızın sağlığı için tüm önlemleri alıyoruz ve almaya devam edeceğiz. Çanakkale'nin Biga ilçesi Kozçeşme köyünde, ayaklarıyla biber ezen şahsın çalıştığı işletmeye gerekli yaptırım uygulanmıştır. İşletmenin üretim aşamasındaki 2,5 ton ürününe el konularak imha edilmiştir" denildi.
Öte yandan salça yapımında da benzer görüntüler ortaya çıkmıştı.
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