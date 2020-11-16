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16.11.2020 - 18:53 | | İHA

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İbrahim Atabey ile ilgili açıklama geldi

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dini değerleri aşağılayan İbrahim Atabey ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada Atabey'in firari olarak Rusya'da olduğu belirtildi. Öte yandan Atabey büyük tepki topladı. Gelen son bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal paylaşım sitesinde Kur'an-ı Kerim sayfalarını yırtan ve İslam'a hakaret eden İbrahim Atabey hakkında soruşturma başlattı.

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İbrahim Atabey ile ilgili açıklama geldi

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında;

16 Kasım 2020 tarihinde YouTube adlı video paylaşım sitesinde paylaşılan ve sosyal medyada #İbrahimAtabeyTutuklansın etiketiyle gündeme gelen bir videoda dini değerleri alenen aşağılayan ve kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i yırtan şahsın görülmesi üzerine tespit çalışması yapılmıştır.

Videodaki şahsın İ.A. olduğu, çeşitli suçlardan 11 adet kaydının bulunduğu, firari olarak Rusya’da ikamet ettiği anlaşılmıştır. Şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup ülkemize iade süreci takip edilmektedir.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "İbrahim Atabey isimli şahıs hakkında Kur’an-ı Kerim sayfalarını yırtması ve İslam dinine yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve halkın bir kısmının benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli İbrahim Atabey’in Rusya ülkesinde bulunduğu bilgisi alınmış olup, soruşturma işlemlerine titizlikle devam olunmaktadır" denildi.

 

Görüntüler büyük tepki çekmişti İbrahim Atabey ile ilgili açıklama geldi

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sosyal medyada, #İbrahimAtabeyTutuklansın etiketiyle kampanya başlatıldı.

Diğer paylaşımlarında da Hz. Muhammed ve Müslümanlar hakkında nefret dolu sözler sarf eden şahıs, büyük tepki topladı.

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