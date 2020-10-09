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09.10.2020 - 19:07 | | Ferit Zengin - İstanbul

Görüntüler çok konuşulmuştu! İfadesi ortaya çıktı

İstanbul'da dün meteoroloji tarafından ilan edilen dolu yağışına karşı aracının zarar görmemesi için büyük bir Türk Bayrağı ile aracını örten Hüsnü Y.isimli tekniker polis tarafından gözaltına alındı.

Görüntüler çok konuşulmuştu! İfadesi ortaya çıktı
Ferit Zengin - İstanbul

Savcılık talimatıyla gözaltına alınan 35 yaşındaki İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi çalışanı bayrağı polise teslim etmek şartıyla yine savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Hüsnü Y.'nin aracını doluya karşı aldığı yöntemi videoya çekip sosyal medyada yayınlayan Hüseyin A. isimli şahsın paylaşımı ile ortaya çıkan duruma sosyal medyada tepki yoğunlaşınca savcılık talimatıyla harekete geçen polis Hüsnü Y.'yi gözaltına aldı. Görüntüleri kaydeden Hüseyin A.’nın tepkisiyle, bayrak araç üzerinden kaldırılırken, emniyete götürülerek ifadesi alınan Hüsnü Y.'nin ‘Art niyetim yoktu.Aracı doludan korumak için yaptım" şeklinde verdiği ifade sonrasında bayrağı teslim etmek şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten savcının “Bayrağı o kişiden alarak muhafaza edin” talimatı verdiği polislerin İlahiyat Teknikeri Hüsnü Y.ye “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama” suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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