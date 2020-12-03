03.12.2020 - 21:10 | | AA
Görüntüler çok konuşulmuştu! Koronavirüs partisine ceza yağdı
Kahramanmaraş'ta bağ evinde müzik eşliğinde eğlenen 14 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 44 bin lira ceza kesildi.
Türkoğlu ilçesinde bağ evinde toplanan bir grup, müzik sistemi kurup sanatçı eşliğinde eğlenmeye başladı. Gruptakilerden bazıları, bu anları sosyal medya hesaplarından yayınladı.
Kayıtları inceleyen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ihlal edildiğini belirleyen Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu eğlenceye katılanların kimliklerini tespit etti.
Jandarma, bağ evinde bulunan 14 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten 44 bin lira ceza kesti.
Konya'da eğlence mekanındaki 50 kişiye ceza kesildiKonya'da Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, sokağa çıkma yasağı saatinde açık olduğu tespit edilen iş yerlerindeki aramada bazı kişiler üst üste dizilerek gizli bölme oluşturulan koltukların arasında saklanırken bulundu.