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29.06.2020 - 11:14 |

Görüntüler çok konuşulmuştu! Taksim'deki olayda flaş gelişme

Son dakika haberi... Taksim Tarlabaşı’nda birlikte yaşadıkları evde öz kızına şiddet uyguladığı iddia edilen baba Muzaffer A. “kasten yaralama” suçundan 1 yıl 4 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tuğba A. ise aynı suçtan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hakim, meydana gelen gelen kavgada kimin ilk haksız hareketi gerçekleştirdiği belirlenemediğinden baba kızın cezasında bu nedenle indirim yaptı.

Görüntüler çok konuşulmuştu! Taksim'deki olayda flaş gelişme
ELİF ALTIN / İstanbul

Taksim Tarlabaşı’nda birlikte yaşadıkları evde 19 yaşındaki öz kızına şiddet uyguladığı iddia edilen Muzaffer A. ve babasına şiddet uyguladığı iddia edilen Tuğba A. hakkında karşılıklı açılan davada mahkeme kararını açıkladı.

BERAATİNİ İSTEDİ

İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz müşteki- sanık Muzaffer Akkaş ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz müşteki- sanık Tuğba A. ise duruşmaya katılmadı. Son sözü sorulan Muzaffer A. beraatini istediğini söyledi.

BABA KIZA CEZA

Kararını açıklayan hakim, müşteki-sanık Muzaffer A.’yı “Kasten yaralama” suçundan meydana gelen kavgada kimin ilk haksız hareketi gerçekleştirdiği belirlenemediğinden indirim yaparak 1 yıl 4 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı. Hakim cezanın ertelenmesine karar verdi. Hakim müşteki-sanık Tuğba A.’yı ise “kasten yaralama” suçundan aynı gerekçeyle 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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